البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، اليوم السبت، بالإعدام على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، لاتهامه بخطف طفل بالتحايل واحتجازه والاعتداء عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

وأحالت المحكمة في جلسة 29 يونيو الماضي أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد أن كشفت التحقيقات استدراجه الطفل بكوب عصير وضع فيه مواد مخدرة واحتجازه 9 ساعات متواصلة قبل الاعتداء عليه جنسيًا أثناء فقدانه الوعي.

كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، قضت في جلسة 21 أغسطس الماضي، بالإعدام شنقًا على المتهم ذاته، وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، في قضية أخرى لاتهامه بخطف تحت التهديد وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

