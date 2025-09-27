أشمون تتلقى شكاوى من الناموس مع نهاية الصيف.. والمحافظة تتدخل سريعًا

المنوفية - أحمد الباهي:



تواصلت شكاوى أهالي مدينة أشمون وقراها بمحافظة المنوفية من انتشار الناموس والبعوض رغم اقتراب انتهاء فصل الصيف، مما أثار استياء المواطنين بسبب الإزعاج والمخاطر الصحية المحتملة.

وقال مركز ومدينة أشمون في بيان اليوم السبت، إنه كُلّف فرق متخصصة لمواجهة المشكلة، حيث تستمر أعمال الرش داخل شوارع المدينة والقرى بشكل دوري، وفقًا لتوجيهات السيد طارق أبو حطب، رئيس المركز، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وبحضور مساعد رئيس المدينة.

وأضاف أبو حطب أن الاهتمام بالمظهر الجمالي للمدينة مستمر من خلال تكثيف أعمال النظافة والمتابعة اليومية للميادين والشوارع الرئيسية.



وأشار رئيس المركز إلى أن حملات النظافة تستمر صباحًا ومساءً للحفاظ على صحة المواطنين والمظهر الحضاري لأشمون، فضلًا عن متابعة أعمال المكنسة وغسيل الأشجار والأحواض وري المسطحات الخضراء بشكل دوري. وأكد أن الجهاز التنفيذي حريص على تقديم أفضل الخدمات ومتابعة كافة الأعمال بشكل مستمر لتحقيق رضا المواطنين.