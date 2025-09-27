أشمون تتلقى شكاوى من الناموس مع نهاية الصيف.. والمحافظة تتدخل سريعًا (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، بحبس المتهم الشهير بـ"طارق ميشو" 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة نشر وتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداءً على قيم المجتمع، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد فوزي، والمستشار زياد حمودة، وسكرتير المحكمة مصطفى يسري.

وكانت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهم بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداء على قيم المجتمع، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته هاتف محمول، تبين من فحصه فنيًا احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها اليوم.