الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم الشهير بـ"طارق ميشو" لجلسة غدا 28 سبتمبر، والمتهم فيها نشره وتصويره مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداء على قيم المجتمع، وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد فوزى، والمستشار زياد حمودة، وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى.

كانت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام أحد الأشخاص، بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداء على قيم المجتمع، وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته هاتف محمول، تبين من فحصه فنيًا احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية التي من المقرر أن تصدر حكمها اليوم.