إعلان

لمدة 7 أيام.. الطرق الصوفية تحدد موعد مولد "الدسوقي" في كفر الشيخ

كتب : مصراوي

12:44 م 27/09/2025

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:


حددت المشيخة العامة للطرق الصوفية موعد الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، الكائن ضريحه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

وقررت المشيخة العامة للطرق الصوفية إقامة الاحتفال بمولد الدسوقي لمدة 7 أيام، بدءًا من الجمعة 24 أكتوبر 2025 وحتى الجمعة 31 أكتوبر 2025، وفق الضوابط المتفق عليها.

ويتولى مسئولية الاحتفال بالحدث الصوفي الشيخ أشرف علي محمد محمد عاشور، شيخ الطريقة البرهامية، بإشراف الشيخ أحمد محمد البيلي سعد الدين، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة كفر الشيخ.





لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي كفر الشيخ مولد الدسوقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البداية 7 أكتوبر.. باسم يوسف رسميًا على شبكة قنوات ON