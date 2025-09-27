لمدة 7 أيام.. الطرق الصوفية تحدد موعد مولد "الدسوقي" في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



حددت المشيخة العامة للطرق الصوفية موعد الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، الكائن ضريحه بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

وقررت المشيخة العامة للطرق الصوفية إقامة الاحتفال بمولد الدسوقي لمدة 7 أيام، بدءًا من الجمعة 24 أكتوبر 2025 وحتى الجمعة 31 أكتوبر 2025، وفق الضوابط المتفق عليها.

ويتولى مسئولية الاحتفال بالحدث الصوفي الشيخ أشرف علي محمد محمد عاشور، شيخ الطريقة البرهامية، بإشراف الشيخ أحمد محمد البيلي سعد الدين، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة كفر الشيخ.









