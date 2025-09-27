8 قوافل طبية مجانية تجوب قرى ووديان جنوب سيناء.. أكتوبر القبل

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا في عدد من مدن المحافظة خلال شهر أكتوبر المقبل، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات>



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير الرعاية الصحية لسكان القرى والوديان.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى إعداد خطة زمنية لعمل القوافل الطبية على مدار الشهر، وتشمل تقديم خدمات طبية متكاملة في جميع التخصصات، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والكشف بالمجان، مع تحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى لإجراء الجراحات اللازمة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه من المقرر انطلاق القوافل يوم الخميس 2 أكتوبر بمدينة نويبع، وتستمر يومي 2 و3 أكتوبر داخل المدينة وفي منطقة المزينة، ثم يوم السبت 4 أكتوبر بمدينة دهب بمنطقة العصلة، ويوم الأحد 5 أكتوبر في شرم الشيخ بوادي الشرفا.

وتابع وكيل الوزارة: "كما تنطلق القافلة في منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ يومي الإثنين والثلاثاء 6 و7 أكتوبر، ثم في قريتي الجبيل والوادي يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أكتوبر".

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية مستمرة في إطلاق القوافل الطبية المجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا عنهم.







