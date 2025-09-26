المنوفية- أحمد الباهي:

أثار مقطع فيديو حالة من الجدل والرعب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت سيدة أجنبية تقفز على مقدمة سيارة ملاكي في مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، تصرخ بشكل هستيري وسط ذهول وفزع ركاب السيارة والمارة.

وظهر في الفيديو الشبان داخل السيارة وهم في حالة ارتباك شديد، يستغيثون بالمارة لإنزال السيدة التي ظلت تنظر إليهم بحدة. فيما أطلق بعض رواد السوشيال ميديا على الواقعة اسم "زومبي المنوفية"، تعبيرًا عن مشهد الرعب الذي بدا على الركاب.

وتدخل أحد المارة محاولًا التحدث مع السيدة بلغة أجنبية حتى نجح في إقناعها بالابتعاد عن السيارة، ما أتاح للشابين التحرك مرة أخرى.

وكشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أن السيدة أوكرانية الجنسية، وكانت في زيارة لمدينة شبين الكوم بسبب خلافات عائلية مع طليقها المنوفي، مؤكدًا أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية تفحص الفيديو للوقوف على الملابسات كاملة.

وحصدت الواقعة تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، تراوح بين التعليقات الساخرة والخائفة، خاصة بعد المشاهد التي أظهرت الشبان يتوسلون لإنزال السيدة وسط حالة من الفزع الشديد.