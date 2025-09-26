ضبط 1.3 طن جبن فاسد داخل ثلاجة غير مرخصة بالإسكندرية -صور

تفاصيل عثور طفلين بالمنوفية على حقيبة بداخلها 100 ألف جنيه -فيديو وصور

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ثلاجة غير مرخصة تُستخدم لحفظ المواد الغذائية، عُثر بداخلها على كمية كبيرة من الجبن الفاسد تقدر بـ1.3 طن، في نطاق شرق المحافظة.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة تموين شرق الإسكندرية، نفذت حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والثلاجات التجارية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق وحماية المواطنين.

وأضاف "القلش" أن الحملة أسفرت عن ضبط 65 عبوة جبن أبيض بإجمالي وزن 1300 كيلوجرام تظهر عليها علامات التلف والصدأ والانتفاخ، مع تغير واضح في خواص المنتج، ما يشكل خطرًا صحيًا مباشرًا على المستهلكين.

كما شملت الحملة ضبط 175 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل أحد البازارات، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار البيع، إلى جانب تحرير محضرين لمطعم بسبب عدم حمل العاملين لشهادات صحية، ومحضرين آخرين لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي في أحد البازارات.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات، في إطار خطة الوزارة لضمان سلامة الغذاء وردع المخالفين.

وأوضح أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين بالمحافظة.