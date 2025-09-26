"القومي للمرأة بأسوان" يواصل حملات التوعية ضمن حياة كريمة

أسوان - إيهاب عمران:

يستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم سلسلة البرامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم عدد 20 من جلسات الدوار، التى استهدفت توعية 1000 سيدة ورجل وشاب بقرى ونجوع البياض والمعمرية وحاجر السباعية وحاجر الوسطى البحري والزويدية والحاج زيدان والرحمات وأبو إبني والنخل والقنادلة بمركز إدفو.

وأشارت الدكتور هدى مصطفى بأن جلسات الدوار تهدف إلى زيادة ورفع الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التي تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع.