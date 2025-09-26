بالصور - تحرير محاضر في حملة تموينية مكبرة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شنت إدارة الرقابة التموينية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فجر اليوم الجمعة، حملة موسعة على المخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، للتأكد من انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى أن الحملة قامت بالمرور على 10 مخابز، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر، منها محضران لعدم حمل شهادة صحية ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد أن الحملة تهدف إلى متابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان التموينية المقررة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة لضمان عدم تسرب الدعم، وستستمر بشكل دوري للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لأي تلاعب في رغيف الخبز، الذي يمثل سلعة استراتيجية للمجتمع.

وشدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على توجيه إنذار بالغلق في حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أن منظومة الخبز المدعّم خط أحمر، وأن أي تلاعب في وزن رغيف الخبز أو جودته يُعد مساسًا بحقوق المواطنين.

وجرى التشديد على استمرار المرور اليومي على المخابز لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية، وتطبيق آليات الردع على كل المخالفين ضمن اختصاصات التموين بالمحافظة.

يُذكر أن محافظ الوادي الجديد قرر تعيين الدكتورة سلوى مصطفى مديرًا عامًا جديدًا للتموين بعد ورود شكاوى متعددة من الأهالي حول سوء حالة الخبز، وإقالة المدير السابق، لتولي حملات مفاجئة لمتابعة جودة رغيف الخبز مباشرة.