محافظ المنوفية: 75 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية في قويسنا والسادات

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي الاستثمارات المخططة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمركزي قويسنا والسادات بلغ 75 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ودعم عجلة التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أن مركز قويسنا استحوذ على استثمارات بقيمة 49 مليون جنيه، تضمنت تطوير ورفع كفاءة مدخل منطقة تيمور بالكامل عبر إنشاء جزيرة وسطى وأعمدة ديكورية وتحسين الإنارة وتجميل المنطقة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الموقف النموذجي الجديد على مساحة فدانين، ورصف وتطوير 11 شارعًا بعدد من المربعات السكنية لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز البنية التحتية.

أما في مركز السادات، فأشار المحافظ إلى أن حجم الاستثمارات بلغ 26 مليون جنيه، شملت إعادة رصف وتطوير طرق حيوية، منها طريق محطة أبو عمر تجاه قنطرة وسيلة، وطريق البنزينة بجوار الكوبري العلوي بالخطاطبة البلد، إلى جانب شراء مهمات إنارة جديدة وتعزيز منظومة المخلفات الصلبة والمعدات الميكانيكية.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، والتواصل المستمر مع الشركات المنفذة لتذليل أي عقبات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للدولة وفق خطة التنمية المستدامة.