بالصور - محافظ الغربية يتابع رفع أنقاض حريق مصنع ملابس بالمحلة

انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وكافة الأجهزة المعنية، إلى موقع الحادث الذي اندلع بمصبغة "غزل البشبيشي" بحي أول المحلة الكبرى، لمتابعة أعمال رفع الأنقاض والاطمئنان على جهود الأجهزة المعنية في التعامل مع تداعيات الحريق.

- حصيلة الضحايا والمصابين

أعلن محافظ الغربية أن الحصر الرسمي أسفر عن 8 حالات وفاة (7 بمستشفى المحلة العام، و1 بمستشفى سمنود المركزي)، بالإضافة إلى 29 مصابًا، خرج منهم 20 حالة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم، بينهم 3 ضباط من قوات الحماية المدنية تم تحويلهم إلى مستشفى الرواد، فيما يتلقى 9 مصابين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالة واحدة بالعناية المركزة و8 حالات مستقرة. ولا تزال جهود البحث مستمرة لاستخراج 3 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

- توجيهات عاجلة ودعم الأسر المتضررة

وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير المساعدات العاجلة للعمال وأسرهم، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تقف بجانب المتضررين ولن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية لهم.

- تحية للأبطال

أعرب اللواء أشرف الجندي عن خالص شكره وتقديره لقوات الحماية المدنية على بطولاتهم وتضحياتهم، مؤكّدًا أن ما قدموه يُجسد أسمى معاني الإخلاص والفداء، موجّهًا التحية لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في إدارة الموقف.

كما تقدّم المحافظ بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

- تحذير من الأخبار غير الرسمية

أكد محافظ الغربية أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي الوحيد لأي بيانات أو إحصائيات تخص الحادث، محذرًا من الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشددًا على أن كل المستجدات سيتم إعلانها أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية.