"تحوّل إلى ركام".. 15 صورة ترصد حريق مصنع ملابس بالمحلة الكبرى

"العربية اطبقت".. انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)

كتب - مختار صالح:

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية صباح اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حريقًا هائلًا في مصنع ملابس بمنطقة اليماني، أسفر عن وفاة 8 مواطنين وإصابة 35 آخرين، وسط حالة من الذعر بين العاملين وسكان المنطقة المحيطة.

- بداية الحريق وانهيار جزء من المبنى

اندلع الحريق نتيجة ماس كهربائي داخل المصنع، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة، تزامنًا مع انفجار في إحدى الغلايات بالدور الأول العلوي تسبب في انهيار جزئي للمبنى.

- حصيلة الخسائر البشرية

أسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص، بينهم 7 حالات في مستشفى المحلة العام وحالة واحدة في مستشفى سمنود المركزي، بالإضافة إلى 35 مصابًا بجروح متفاوتة.

- خطة الطوارئ والدفع بـ26 سيارة إسعاف

عقب تلقي البلاغ من مركز الطوارئ والسلامة العامة، وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق بين قوات الحماية المدنية ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف والأجهزة التنفيذية.

ودفعت وزارة الصحة بـ26 سيارة إسعاف مجهزة وأكثر من 60 مسعفًا، لتأمين عمليات الإخلاء ونقل المصابين إلى المستشفيات، مع استمرار الخدمة الإسعافية على الطرق الرئيسية دون تأثر.

- رعاية المصابين داخل المستشفيات

استقبل مستشفى المحلة العام 35 مصابًا، تم خروج 20 حالة بعد تلقي العلاج وتحسن حالتهم، فيما يخضع 9 مصابين للعلاج بينهم حالة بالعناية المركزة، بينما الحالات الأخرى مستقرة.

- استمرار عمليات البحث

تواصل قوات الحماية المدنية والإسعاف عمليات رفع الأنقاض للبحث عن 3 أشخاص ما زالوا محاصرين داخل موقع الحادث.

- بيان وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة في بيان رسمي أن الحادث أسفر عن 8 وفيات و35 مصابًا، مقدمة التعازي لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.