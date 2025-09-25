7 مصابين في انقلاب أتوبيس وملاكي على طريق "شبرا - بنها الحر"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 7 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب أتوبيس وسيارة ملاكي على طريق شبرا – بنها الحر، في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج.

فور تلقي الإخطار، انتقلت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، وقوات المرور بقيادة اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ودفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة. وتولت الأجهزة المعنية التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.