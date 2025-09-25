إعلان

7 مصابين في انقلاب أتوبيس وملاكي على طريق "شبرا - بنها الحر"

كتب : مصراوي

10:39 م 25/09/2025

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 7 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب أتوبيس وسيارة ملاكي على طريق شبرا – بنها الحر، في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج.

فور تلقي الإخطار، انتقلت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، وقوات المرور بقيادة اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة، لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ودفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة. وتولت الأجهزة المعنية التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب أتوبيس طريق شبرا – بنها الحر مستشفى التأمين الصحي مدير أمن القليوبية إصابة 7 أشخاص

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا