صحة الدقهلية الأولى على الجمهورية في الكشف المبكر عن الأورام (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حصول إدارة المعامل المركزية بالمديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وذلك وفق مؤشرات الأداء لشهر أغسطس ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.

أرجع التقرير الرسمي هذا التفوق إلى نسب الإنجاز المرتفعة، حيث حقق المعمل المشترك بالمنصورة نسبة 116% في فحوصات PSA، كما أجرى مستشفى أجا المركزي 942 فحصًا لمسحة عنق الرحم، وأجرى مستشفى بلقاس 720 فحصًا.

وأشاد الجزار بجهود فرق العمل تحت إشراف الدكتور أحمد الدمرادش، مدير الإدارة، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر والدعم الذي تقدمه المديرية لتحقيق أفضل النتائج في المبادرات الصحية.