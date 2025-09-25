بالصور- وصول سفينتين على متنهما 8100 سائح إلى ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

استقبلت محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، السفينتين السياحيتين Norwegian Viva وNieuw Statendam، على متنهما 8100 سائح وراكب من مختلف الجنسيات.

وكان في استقبال السفينتين عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن Norwegian Viva، القادمة من ميناء سانتوريني اليوناني، رست على أرصفة محطة الركاب البحرية وعلى متنها 4554 راكبًا، من بينهم 3234 سائحًا، لتتجه بعد ذلك إلى ميناء ليماسول القبرصي.

وأشار إلى أن السفينة الثانية Nieuw Statendam، وصلت صباح اليوم الخميس قادمة من مالطا، وعلى متنها 3606 راكب، من بينهم 2600 سائح، ومن المقرر مغادرتها الميناء مساء غدٍ الجمعة متجهة إلى قبرص.

ومن جانبه، قال اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى تنظيم استقبال حافل للسياح تضمن عروضًا فولكلورية وهدايا تذكارية، وذلك في إطار تشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

وأضاف أن الهيئة حرصت على تأمين وصول السفينتين ومرافقتهما منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن لضمان أعلى درجات السلامة.





