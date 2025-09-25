الإسماعيلية – أميرة يوسف:

في جريمة أسرية مأساوية هزّت أرجاء قرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، عثر الأهالي على جثة سيدة غارقة في دمائها داخل شقتها، ما أثار حالة من الذعر والحزن بين سكان المنطقة.

وكان سكان منطقة منشية الجعارة قد أبلغوا الأجهزة الأمنية بالعثور على جثمان السيدة داخل مسكنها، مصابة بطعنة نافذة في الرقبة.

انتقلت قوة من مباحث مركز القصاصين إلى موقع البلاغ، حيث فرضت القوات طوقًا أمنيًا حول مكان الواقعة، لمنع تكدس المواطنين وحماية مسرح الجريمة لحين انتهاء أعمال الفحص والمعاينة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القصاصين المركزي التابع لهيئة الرعاية الصحية، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات اللازمة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي موسع لفك لغز الجريمة، أسفرت التحريات عن مفاجأة صادمة، حيث تبين أن شقيق المجني عليها هو مرتكب الواقعة.

وأفادت مصادر أمنية أن المتهم تم ضبطه في وقت قصير عقب ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بتفاصيل فعلته كاملة، مشيرًا إلى وجود خلافات أسرية كانت وراء ارتكاب الجريمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي أمرت باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.