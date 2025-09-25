إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق جنيفة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق كسفريت – قبل كمين جنيفة اتجاه السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن إصابة محمد جمال عمر، 21 سنة، مقيم بنفيشة، مصابًا بما بعد الارتجاج، وجرح قطعي 25 سم بفروة الرأس، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وكدمات متفرقة بالجسم، كما أصيب هاني عبد الباسط عبد السلام، 40 سنة، مقيم بنفيشة، مصابًا بما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير المحضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.





