قفزة قياسية.. إيرادات سوهاج ترتفع 96% عن المستهدف في 2024- 2025

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في إيرادات المحافظة بنسبة 96.47% عن المستهدف للعام المالي 2024 / 2025، وذلك وفقًا للتقرير الختامي النهائي الصادر عن منظومة الإدارة المالية الحكومية (GFMIS)، للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

وأشار المحافظ إلى أن الزيادة في الإيرادات تعكس نجاح خطة المحافظة في تعظيم موارد الدولة، وترشيد أوجه الإنفاق، وحوكمة الأداء المالي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة غير المستغلة، واستيداء حقوق الخزانة العامة.

وأوضح "سراج" أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة الجهود المكثفة التي بذلتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لا سيما في ملفات: تحصيل مستحقات الدولة عن الأماكن المؤجرة للغير، واستغلال الأماكن العامة والإشغالات بالشكل الأمثل، والتصرف في الأصناف الراكدة والكهنة والخردة بالمخازن الحكومية، بالاضافة الى البحث عن الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود أسهمت في خلق أوعية موارد جديدة تعزز من قدرة المحافظة على دعم موازنة الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهًا إلى أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2024 / 2025 شهدت كذلك زيادة عن نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتا إلى أن زيادة نسب التحصيل جاءت نتيجة المتابعة المستمرة مع الجهات والإدارات المعنية، بجانب تفعيل آليات الحوكمة المالية وترشيد الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل للأصول بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري على مستوى المحافظة.

وأكد "سراج" أن محافظة سوهاج مستمرة في تنفيذ استراتيجية واضحة لتعزيز الموارد الذاتية وتنمية الإيرادات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.