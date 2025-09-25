المنيا تتصدى للقمامة على الطرق.. 5 آلاف جنيه غرامة ومحضر في القسم

الدقهليةـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جولة تفقدية مفاجئة على موقف السيارات بمنطقة جديلة بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات خاصة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط، وتأكد بنفسه من توافر سيارات نقل الطلاب والمواطنين.

وحرص محافظ الدقهلية على متابعة حركة نقل الركاب في موقف سيارات الركوب بجديلة، والتأكد من توافرها وانتظامها، وعدم وجود تكدس للمواطنين.

كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وأكد أن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لمنع التكدس وتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

وخلال تفقد، محافظ الدقهلية موقف جديلة، حرص على الاستماع إلى المواطنين مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

ووجه المحافظ خلال تفقده الموقف برفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد ان إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط.