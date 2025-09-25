فريق طبي بمستشفى قويسنا ينقذ حياة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

المنيا تتصدى للقمامة على الطرق.. 5 آلاف جنيه غرامة ومحضر في القسم

المنوفية- أحمد الباهي:

نجح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، في إنقاذ شاب يبلغ من العمر 25 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد نقله إلى قسم الطوارئ إثر إصابته بكسر في الفقرة القطنية الأولى أدى إلى ضغط على الحبل الشوكي وضعف بالطرفين السفليين.

وعقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، جرى التدخل الجراحي العاجل بقيادة الدكتور أحمد كمال أخصائي جراحة المخ والأعصاب، حيث تقرر تثبيت الفقرات بشرائح ومسامير مع توسيع القناة الشوكية وتسليك مخارج الأعصاب، بمشاركة الدكتور عبد العزيز المصري أخصائي التخدير وفريق من التمريض وفنيي التخدير والأشعة.

ونجحت العملية وخرج المريض من الجراحة في حالة مستقرة، على أن يستمر حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية لحين استكمال مراحل العلاج.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بشأن سرعة التعامل مع حالات الطوارئ ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحت إشراف الدكتور محمد رضا مدير عام المستشفى، والدكتور حمدان السرسي وكيل المستشفى، والدكتورة أمل على عزب نائب المدير المسائي.