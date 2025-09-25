إعلان

فريق طبي بمستشفى قويسنا ينقذ حياة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب : مصراوي

11:44 ص 25/09/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفريق الطبي (1)_1
  • عرض 3 صورة
    الفريق الطبي (3)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

نجح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، في إنقاذ شاب يبلغ من العمر 25 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد نقله إلى قسم الطوارئ إثر إصابته بكسر في الفقرة القطنية الأولى أدى إلى ضغط على الحبل الشوكي وضعف بالطرفين السفليين.

وعقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، جرى التدخل الجراحي العاجل بقيادة الدكتور أحمد كمال أخصائي جراحة المخ والأعصاب، حيث تقرر تثبيت الفقرات بشرائح ومسامير مع توسيع القناة الشوكية وتسليك مخارج الأعصاب، بمشاركة الدكتور عبد العزيز المصري أخصائي التخدير وفريق من التمريض وفنيي التخدير والأشعة.

ونجحت العملية وخرج المريض من الجراحة في حالة مستقرة، على أن يستمر حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية لحين استكمال مراحل العلاج.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بشأن سرعة التعامل مع حالات الطوارئ ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحت إشراف الدكتور محمد رضا مدير عام المستشفى، والدكتور حمدان السرسي وكيل المستشفى، والدكتورة أمل على عزب نائب المدير المسائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريق الطبي مستشفى قويسنا حياة شاب الاحتياجات الخاصة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
"عمل المرافقين" .. قرار سعودي مهم يخص الوافدين