حصون خرسانية وخرائط ميدانية.. تفاصيل خطة قنا لتأمين القرى من السيول

سيارة تحطم مطعمًا بعد انقلابها على كورنيش الإسكندرية.. تفاصيل الواقعة-

بالصور ـ محافظ أسيوط يلتقي 43 من ذوي الهمم بعد توفير فرص عمل لهم

قنا- عبدالرحمن القرشي :

عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية ومسؤولي المراكز والوحدات المحلية، لمتابعة خطة المحافظة لمواجهة أي مخاطر محتملة وحماية القرى والمنشآت الحيوية، وذلك في إطار استعدادات محافظة قنا لموسم السيول والأمطار الغزيرة.

خلال الاجتماع، أكد المحافظ أن اللجنة المختصة رصدت عددًا من أبراج كهرباء الضغط العالي بوادي قنا المعرضة لتأثير السيول، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ أعمال حماية خرسانية عاجلة لتأمينها.

كما وجّه بضرورة التنسيق الفوري بين مسؤولي الكهرباء والري للانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء موسم الأمطار.

كلف المحافظ إدارة الأزمات بإعداد دليل مختصر يتضمن خريطة شاملة لمخرات السيول بالمحافظة، توضح مساراتها والمناطق الصحراوية المحيطة بها، على أن يتم نشرها للمواطنين بهدف رفع الوعي المجتمعي ومنع أي تعديات مستقبلية على مجاري المخرات.

وشدد عبدالحليم على أهمية تكثيف المرور الميداني للجان المختصة لرصد حالة المخرات ورفع تقارير دورية بالملاحظات والمعوقات. وأوضح أن خطة المحافظة للتعامل مع ملف السيول تعتمد على إجراءات بعيدة المدى من خلال تنفيذ مشروعات الحماية مثل إنشاء البحيرات والسدود لحماية القرى والطرق والمنشآت الحيوية، بجانب الإجراءات الموسمية المتمثلة في تنظيف وإزالة التعديات من مجاري المخرات لضمان انسياب المياه وصولًا إلى نهر النيل.

واختتم المحافظ الاجتماع بتوجيه بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من جاهزية المعدات وكفاءة مخرات السيول، مكلفًا اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع عاجل مع أعضاء اللجنة المختصة لحل المشكلات التي تواجه أعمال الحماية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.