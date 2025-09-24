محافظ المنيا يشهد احتفال الهيئة الإنجيلية بذكرى تأسيسها الـ75 (صور)

المنيا - جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، وذلك بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والبرلمانية والإعلامية.

استهلت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي تناول أبرز المبادرات والبرامج التي نفذتها الهيئة خلال مسيرتها، مع تقديم نماذج ناجحة من مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى فقرات فنية وأغانٍ وطنية قدمها كورال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.

وتضمن الحفل استعراض 7 مبادرات مجتمعية، تجسد اهتمام الهيئة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة والعيش المشترك، فضلًا عن شراكاتها المستمرة مع مؤسسات الدولة لتعظيم الأثر التنموي على المواطنين.

وأعرب اللواء عماد كدواني عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تعكس تاريخًا مشرفًا للهيئة في خدمة المجتمع، مشيدًا بجهودها في مجالات العمل المجتمعي والخدمي.

وأشار محافظ المنيا إلى أن الاحتفال يتزامن مع إعلان المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يعكس حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن العمل الأهلي بمحافظة المنيا يشهد طفرة متزايدة بفضل الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل إحدى ركائز الأمن القومي التي يشدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما لها من أثر مباشر في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن الهيئة اعتمدت على المواطنين كشركاء أساسيين في خدمة المجتمع وتطوير الكوادر، موضحًا أن مرونتها عبر التاريخ مكنتها من مواكبة المتغيرات والاستراتيجيات التنموية، وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية لتقديم خدمات حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة.

وشدد على أن دعم قيم المواطنة هو السبيل الأمثل للتوافق مع استراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.

وتخلل الحفل تكريم اللواء عماد كدواني بمنحه درع الهيئة، إلى جانب تسليم 100 كرسي متحرك لذوي الهمم دعمًا لهم ولأسرهم.

حضر الاحتفال عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمجلس القومي للمرأة، بجانب قيادات تنفيذية وإعلامية وممثلي جمعيات شريكة.