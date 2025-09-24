جامعة بنها تؤكد شراكتها في دعم تنمية وخدمات القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وبحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس.

وهنأ محافظ القليوبية أسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والتميز، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي باعتبارها مؤسسة علمية رائدة تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم مختلف المجالات.

وأكد "عطية" أن التعاون القائم بين المحافظة وجامعتي بنها الحكومية والأهلية ينعكس إيجابًا على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أبناء القليوبية.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية "بنها ووهان للدراسات العليا" كأول كلية ذات طابع دولي بالجامعة، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تعزز التعاون الأكاديمي الدولي وتواكب متطلبات سوق العمل في المجالات العلمية والتكنولوجية.

كما هنأ الجيزاوي عددًا من أعضاء هيئة التدريس الذين جرى إدراجهم ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم وفق تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية والبحثية للجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة اعتماد مدونة السلوك الطلابي والقيم الأخلاقية التي تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والاحترام والمسؤولية، إلى جانب اعتماد دليل وحدة الدعم النفسي والاجتماعي التي أنشأتها الجامعة لدعم الصحة النفسية للطلاب والعاملين، وتقديم خدمات احترافية تسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية.

وأكد "الجيزاوي" أن جامعة بنها ستظل بيت خبرة في خدمة المجتمع المحلي بما تمتلكه من كفاءات علمية وأكاديمية في مختلف المجالات، مشددًا على استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، خاصة في مجالي التعليم والصحة اللذين يحظيان بأولوية متقدمة لدى الدولة.