رئيس هيئة التنمية الصناعية ومحافظ بني سويف يتفقدان المجمع الحرفي

بني سويف-حمدي سليمان:

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، في جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة لدعم التنمية الاقتصادية.

وشملت الجولة تفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية دلهانس بمركز الفشن، الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد بتكلفة 23 مليون جنيه على مساحة 630 متراً مربعاً، ويتكون من طابقين يضمان ورش ومشغل خياطة وغرف إدارة وأمن، ويستهدف توفير نحو 120 فرصة عمل.

وشدد المحافظ على سرعة استكمال إجراءات تشغيل المجمع وتذليل العقبات، مشيراً إلى تدريب أكثر من 100 سيدة وفتاة على حرفة الخياطة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، فيما أشاد رئيس الهيئة بالتعاون المثمر مع المحافظة، مؤكداً أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.