الدقهلية - رامي محمود:

"توفى والدها خلال أدائها امتحانات الثانوية العامة وتمنى قبل وفاته التحاقها بكلية التمريض".. بتلك الكلمات كشف مصدر داخل جامعة المنصورة الأهلية التفاصيل الكاملة لوفاة الطالبة مريم محمد علي، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التمريض، خلال عبورها الطريق الدولي الساحلي أمام بوابة مدينة المنصورة الجديدة نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بها.

وقال المصدر، أن والد الطالبة توفى خلال امتحانات اتمام الشهادة الثانوية العامة الدراسي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ نتيجة تعرضه لجلطة دماغية وقبل وفاته تمنى بالتحالف ابنته بكلية التمريض.

وأضاف المصدر، أنه بعد وفاة الأب اجتهدت الطالبة حتى استطاعت تحقيق مجموع نسبي يؤهلها للالتحاق بكلية التمريض جامعة المنصورة الجديدة، ووفقا لما روته الأسرة فإن الأم باعت ما تمتلكه من ذهب من أجل التحاق بابنتها بالكلية، إلا أن القدر لم يسعفهم، لتلحق بأبيها بعد 4 أيام من بدء العام الدراسي الحالي.

ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن مجلس جامعة المنصورة الأهلية قرر رد المصروفات الدراسية كاملة لأسرة الطالبة.

وأشار أن وفد من جامعة المنصورة الأهلية انتقل الى منزل أسرة الضحية بمحافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء.

في السياق ذاته، وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بالتنسيق مع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أرواح الطلاب خلال عبورهم الطريق ودخول بوابات الجامعة على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مدينة المنصورة الجديدة.

ووجه المحافظ بعمل علامات إرشادية قبل بوابات جامعة (الدلتا ـ المنصورة الأهلية ـ المنصورة الجديدة) مع إقامة مطبات صوتية و تركيب رادارات لمراقبة السرعة لمنع وقوع أية حوادث.

يذكر أن طالبة بالفرقة الأولى بكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية، قد لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة على طريق جمصة الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة وذلك حال عبورها الطريق.

وبالفحص تبين مصرع الطالبة:"مريم محمد على، 18 عاما، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية"، وذلك حال عبورها الطريق واصطدام سيارة بها.