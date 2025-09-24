ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر في حملة بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود المحافظة لحماية صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق الانضباط في الأسواق قبيل المواسم والأعياد.

ومن جانبها شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة، حملة مكبرة من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة، بالتنسيق بين مباحث التموين، شرطة البيئة والمسطحات، الرقابة الإدارية، والرقابة التموينية.

تم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتورة إيمان عليوة مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور عبدالله الشملي مدير إدارة بلبيس، وبمشاركة فعالة من عاطف العراقي ومصطفى بيومي من قطاع تموين جنوب الشرقية.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة بلغت 1500 كيلوجرام، حيث تبين أنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومجهولة المصدر، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين. وتم تحرير 7 محاضر مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ على مختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم غذاء آمن للمواطنين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بصحة المستهلك.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ144، في ظل جهود مكثفة للحفاظ على الأمن الغذائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.