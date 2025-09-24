إعلان

محافظ بورسعيد يستجيب لشكوى معلمة بمدرسة في سهل الطينة - صور

كتب : مصراوي

11:37 ص 24/09/2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

استمع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لشكوى معلمة لغة عربية بمدرسة الشهيد فتحي عبد الحميد الشيخ بقرية 2 في منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

واشتكت المعلمة لمحافظ بورسعيد، خلال تفقده سير العملية التعليمية بالمدرسة، من جودة وكفاءة الأتوبيس الذي ينقلهم من مدينة بورسعيد إلى المدرسة بمنطقة سهل الطينة.

واستجاب محافظ بورسعيد لشكوى المعلمة، مؤكدًا أن المحافظة تعاقدت على 14 أتوبيس جديد ستستلمهم خلال 4 أشهر، وسيتم ضخهم على خطوط شرق بورسعيد خاصة مدينة سلام مصر وسهل الطينة، كما صدق على التعاقد مع 2 عمال نظافة بالمدرسة.

محافظ بورسعيد شكوى معلمة اللواء أركان حرب محب حبشي بورسعيد

