جنوب سيناء – رضا السيد:

واصل مركز بحوث الصحراء، برئاسة الدكتور حسام شوقي، أعماله الرائدة في محطة بحوث جنوب سيناء، لتحويل المخلفات الزراعية إلى موارد اقتصادية قيمة، مما يساهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد المحلي.

قال الدكتور أحمد الحاوي، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إن الجهود مستمرة داخل المحطة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال الأعمال القائمة على محورين رئيسيين، إحداهما إنتاج الأسمدة العضوية "الكمبوست"، تحت إشراف الدكتور محرم فؤاد، وقد تم بالفعل إعادة تدوير كميات كبيرة من مخلفات النباتات لإنتاج سماد عضوي عالي الجودة، يمثل هذا السماد بديلًا صديقًا للبيئة للأسمدة الكيميائية، ويساهم في تحسين خصوبة التربة وتقليل التلوث البيئي بشكل كبير.

وأوضح رئيس المحطة في تصريح اليوم، أن المحور ثني يتضمن تصنيع الأعلاف غير التقليدية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج البحثي، وتحت إشراف الدكتور حسن جودة، عن طريق العمل على إنتاج أعلاف مستدامة وبديلة من المخلفات الزراعية.

وأكد أن هذه الأعلاف توفر حلول غذائية مبتكرة للثروة الحيوانية، مما يقلل من الاعتماد على الأعلاف التقليدية، ويخفض التكاليف، ويعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.

تؤكد هذه الإنجازات على الدور المحوري لمركز بحوث الصحراء في تحويل البحث العلمي إلى واقع ملموس يخدم المجتمع، وتُعد نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة في منطقة جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، وتحت إشراف الدكتور محمد السيد، نائب رئيس المحطة.