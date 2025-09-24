طالب يعتدي على معلمه ويمزق ملابسه.. و"تعليم القليوبية" تحقق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدرسة عبدالمجيد عامر الثانوية المشتركة بالقناطر الخيرية واقعة مؤسفةً، بعد اعتداء طالب على معلمه خلال الحصة الدراسية، ما أسفر عن تمزيق ملابس المعلم، قبل أن تتطور المشادات إلى اعتداء من أسرة الطالب على مديرة المدرسة.

من جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، توجيهات عاجلة بفتح تحقيق موسع في الحادث. وأكد مصطفى عبده، وكيل الوزارة، تشكيل لجنة لمراجعة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في حماية حقوق المعلمين.

ووجه المعلم محمد رجب بالغ، ضحية الواقعة، استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم، مطالبًا بالتدخل الفوري لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والمعلمين.