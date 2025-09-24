أسوان - إيهاب عمران:

شهد مسجد عمر بن الخطاب بمدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم في ختام الأنشطة الصيفية للبرنامج التثقيفي لوزارة الأوقاف، الذي تنظمه مديرية أوقاف أسوان، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد الأمير رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر فرع أسوان، والشيخ محمود فخري رئيس قسم الإرشاد بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ عبد الله محمود مدير إدارة أوقاف أسوان أول، والمبتهل الشيخ خالد الدسوقي إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسوان، والشيخ رمضان أمين إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ خالد الدسوقي، ثم أعقب ذلك كلمة للدكتور أحمد الأمير والذي أكد فيها على ضرورة تعظيم أهل القرآن وكيف كان السابقون يعظمون حفظة القرآن، قائلا: علينا التفاخر بأبنائنا الحفظة، لأن القرآن يأتي يوم القيامة دفاعًا عن صاحبه.

وأوضح الشيخ رمضان أمين أن هذه الاحتفالية جاءت في ختام أنشطة الأوقاف الصيفية تحت رعاية الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وبإشراف إدارة أوقاف أسوان أول، وتضمنت الاحتفالية تكريم نحو 114 حافظًا وحافظةً من الأطفال بينهم 3 حفظوا القرآن الكريم كاملًا.