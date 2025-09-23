بالصور.. أوقاف أسوان تكرم 114 من حفظة القرآن الكريم بمسجد عمر بن الخطاب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بشكل فوري لعدد من الشكاوى الإنسانية خلال لقائه الجماهيري الأسبوعي، حيث وجّه بتوفير وحدة سكنية ومعاش ثابت لسيدة كفيفة تعرضت لعملية نصب وتزوير.

كما قرر المحافظ دعم شاب من ذوي الهمم وبطل رياضي في رفع الأثقال، بتوفير دراجة نارية مجهزة لمساعدته على التنقل بسهولة، بعد أن استمع لشكواه ومعاناته عقب تعرضه لحادث بتر.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عُقد بمدينة قليوب، وشهد أيضًا توفير فرص عمل لعدد من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، والموافقة على توفير ماكينة خياطة لمواطنة لبدء مشروع صغير.

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تمثل جسرًا للتواصل الفعال مع المواطنين، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بضرورة فحص جميع الشكاوى والعمل على حلها بشكل عاجل.