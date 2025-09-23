قنصل السعودية بالإسكندرية: علاقتنا بمصر راسخة ونعيش عهدًا جديدًا من التنسيق

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن خطة استثمارية وتنموية ضخمة بمدينة دهب تتجاوز تكلفتها الإجمالية 6.3 مليار جنيه، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة وتوفير مئات فرص العمل.

وأوضح المحافظ أن الخطة تشمل 4 مشروعات كبرى، أبرزها مشروع سياحي بمنطقة اللاجونا بتكلفة 3 مليارات جنيه، ومركز ترفيهي عالمي بنفس المنطقة بـ1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع لرفع كفاءة منطقة العصلة بـ1.2 مليار جنيه، ومشروع خدمي بمنطقة البلو هول بتكلفة 600 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، لمدينة دهب اليوم الثلاثاء، والتي أكدت خلالها على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الشعاب المرجانية بالمحميات الطبيعية.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مكانة دهب كأحد أهم المقاصد السياحية، مع التركيز على دعم السياحة البيئية والغطس وتحقيق التنمية المستدامة.