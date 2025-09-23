"إنارة ومحو أمية رقمية".. مبادرات تنموية تخدم أهالي قرى المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

أطلق مشروع "ابنتي الغالية"، التابع لهيئة كوبتك أورفانز، مبادرتين خدمية وتعليمية بقرية نزلة الفلاحين بالمنيا، استهدفت إنارة الشوارع الرئيسية وتعزيز المهارات الرقمية لتلاميذ المدارس الابتدائية.

شملت المبادرة الأولى، التي أُطلقت بالتعاون مع المجلس المحلي تحت شعار "أيد بأيد ننورها"، تركيب إضاءة حديثة في المناطق الأكثر احتياجًا، مما أسهم في تعزيز شعور الأهالي بالأمان وتوفير بيئة آمنة للأطفال.

بالتوازي، استهدفت مبادرة "محو الأمية التكنولوجية" 20 تلميذًا وتلميذة بمدرسة نزلة الفلاحين الابتدائية، حيث تم تدريبهم على أساسيات الحاسب الآلي والبرامج الرقمية لتمكينهم من مواكبة لغة العصر.

وأكد القائمون على المشروع أن المبادرتين تجسدان رؤية الهيئة في تحقيق التنمية عبر دمج البُعد الخدمي، المتمثل في تحسين البنية التحتية، مع البُعد المعرفي لبناء مجتمع أكثر وعيًا وأمانًا.