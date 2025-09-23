محافظ الأقصر يفتتح مدرسة جديدة بالطود تستوعب 800 طالب (صور)

مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير الدنمارك ووفدًا برلمانيًا لتعزيز التعاون -صور

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة بمركز الطود، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الصروح التعليمية الجديدة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وصبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والمهندس أحمد عبد الستار، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

تضم المدرسة 16 فصلًا دراسيًا (12 للمرحلة الابتدائية و4 لرياض الأطفال)، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 800 طالب، بينما يبلغ عدد الطلاب المقيدين حاليًا 361 تلميذًا.

جُهزت المدرسة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1840 مترًا مربعًا، بمعامل للعلوم والكمبيوتر ومكتبة وملعب رياضي، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تشمل منحدرات للكراسي المتحركة ودورات مياه مجهزة.

وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين بالصرح التعليمي الجديد، مؤكدًا افتتاح 13 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الافتتاحات في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.