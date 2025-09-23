عائمات نيلية ومتنزهات.. القليوبية تبدأ تحويل كورنيش بنها لمتنفس حضاري

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيفتي ترانس المتخصصة في تصنيع العائمات النيلية ومراكب النزهة، وذلك بهدف دراسة سبل تعظيم الاستفادة من كورنيش نهر النيل بمدينة بنها.

وتتضمن المذكرة إقامة مطاعم ومتنزهات على مراكب عائمة، لتوفير متنفس حضاري وترفيهي جديد لأبناء المحافظة، إلى جانب خلق فرص عمل للشباب، بما يواكب رؤية الدولة في استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز الخدمات السياحية والترفيهية.

وأكد المحافظ أن المشروع يعكس توجه المحافظة نحو فتح آفاق استثمارية تعود بالنفع على المواطنين، وتحويل كورنيش بنها إلى وجهة حضارية مميزة، ليس فقط لأبناء القليوبية بل لزوارها من المحافظات المجاورة أيضًا.

وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة الموارد المائية والري للحصول على الموافقات اللازمة، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية والقانونية، موضحًا أن المشروع يستهدف المزج بين الجمال الطبيعي للنيل والطابع المحلي لمدينة بنها.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم من جانب الدكتور إيهاب حسن محمد سراج الدين، سكرتير عام محافظة القليوبية، والمهندس عبد الرحمن محمد إبراهيم حماد، مدير عام شركة سيفتي ترانس، بحضور الدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.