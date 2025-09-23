تفاصيل العثور على جثمان سيدة منتحرة داخل منزلها بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية ساحل الجوابر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، واقعة حزينة بعد العثور على جثمان سيدة متزوجة داخل منزلها.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء بوجود حالة وفاة داخل منزل بالقرية، بانتقال قوات الشرطة تبين أن السيدة ليست من أبناء القرية، وتقيم فيها منذ سنوات بعد زواجها، وكانت تعاني من اضطرابات نفسية.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشهداء المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما كلّفت الأجهزة الأمنية فريقًا من المباحث بالتحري عن ملابسات الواقعة وسماع أقوال أسرتها، وتقرر تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.