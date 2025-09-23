بالصور- بدء تشغيل محطة مياه "أبو عرصة" فى الدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:



أطلق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل توسعات محطة مياه الشرب ببلقاس "أبو عرصة"، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعات بالمحطة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 34 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، بحضور المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.



وأكد محافظ الدقهلية، أن بدء تشغيل المحطة اليوم يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلتها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وتابع المحافظ على مدار الأسابيع الماضية نسب تنفيذ الأعمال، وشدد مرارًا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، للوصول إلى المرحلة الحالية وهي بدء تشغيل المحطة اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين من المياه، والتغلب على نقص المياه في أماكن .



وأوضح محافظ الدقهلية، أن بدء تشغيل المحطة يمثل خطوة مهمة في إطار دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تُعد من أولويات الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات واستكمال مشروعات البنية الأساسية.



وأوضح محافظ الدقهلية، أن توسعات محطة مياه أبو عرصة بطاقة إنتاجية 34 ألف متر مكعب/يوميا، لتصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 102 متر مكعب، وأن هذه الكميات يتم ضخها في الشبكة لتخدم قرى مركز بلقاس وزيادة ضغوط المياه فيها، كما تخدم بعض القرى في مركزي نبروه وطلخا، في إطار التغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق.