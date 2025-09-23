وكيل تعليم أسيوط يشارك الطلاب الأنشطة المدرسية بأبوتيج -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة أبوتيج التعليمية، شملت مدارس باقور الثانوية المشتركة، وباقور الابتدائية الجديدة، وأحمد حسن الباقوري الإعدادية، وذلك في ثالث أيام العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وخلال الجولة، شارك وكيل الوزارة في تحية العلم وطابور الصباح والإذاعة المدرسية، كما شارك طلاب المرحلة الإعدادية في حملة تشجير وعدد من الأنشطة المدرسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رافق وكيل الوزارة في جولته الدكتور محمد العجان، وكيل إدارة أبوتيج التعليمية، وخلال زيارته لمدرسة باقور الثانوية المشتركة، شارك الطلاب تحية العلم وترديد النشيد الوطني، واستمع إلى الكلمة الموحدة حول الانتماء وحب الوطن، وقدم التهنئة للعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

كما تفقد وكيل الوزارة عددًا من الفصول الدراسية بالمدرسة، والتقى مدير المدرسة والعاملين بها، مؤكدًا على أهمية الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي. كما التقى طلاب الصف الأول الثانوي وشرح لهم مزايا نظام البكالوريا الجديد، موضحًا الفرق بينه وبين النظام التقليدي، وأجاب عن استفساراتهم.

واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة أحمد حسن الباقوري الإعدادية، التي تضم 18 فصلًا دراسيًا ويبلغ عدد طلابها 958 طالبًا وطالبة، حيث تابع تفعيل الأنشطة المدرسية، وشارك في حملة تشجير المدرسة، وحضر ندوة عن الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات.

كما زار مدرسة باقور الابتدائية الجديدة، وتفقد فصول رياض الأطفال، واطمأن على تفعيل الأنشطة واستخدام الوسائل التعليمية مع الأطفال، وتوفير كافة الاحتياجات لهم. وحرص وكيل الوزارة على تفقد الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه والمعامل والمكتبات، وتحدث مع التلاميذ والمعلمين للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتسكين الطلاب الجدد وإعلان الجداول المدرسية.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات، مشددًا على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام العملية التعليمية، في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار دسوقي إلى أن جميع مدارس المحافظة البالغ عددها 3137 مدرسة تضم نحو مليون و213 ألف طالب وطالبة، قد استعدت لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة. كما أوضح أن هذا العام شهد الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا بتكلفة 311.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى استمرار العمل في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة 317.5 مليون جنيه.