خط مياه وتطوير طريق وادي فيران.. محافظ جنوب سيناء يزور دير السبع بنات

كتب : رضا السيد

12:48 م 29/12/2025 تعديل في 01:50 م
أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، زيارة لدير الراهبات بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، للاطمئنان على الراهبات والاستماع لمطالبهن، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق ذات الطابع التاريخي والروحي، وترسيخًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ راهبات الدير وقدم لهن التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أن دير السبع بنات يعد أحد المعالم الدينية والتاريخية البارزة داخل المحافظة.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية والجهاز التنفيذي بالمحافظة على استعداد كامل لتقديم الدعم للراهبات، سواء من خلال توفير الأمن، أو تقديم الدعم المادي عبر هدايا تشمل المواد والسلع التموينية، في إطار حرص الدولة على مد يد العون والرعاية لكافة أطياف المجتمع، والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.

وأوضح أن مصر بشكل عام، وسيناء بشكل خاص، تمثل نموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش بين الأديان، وأن محافظة جنوب سيناء تضم معالم دينية وتراثية تعد من أهم المقاصد السياحية العالمية، مما يجعل المحافظة حريصة على دعم هذا التراث الإنساني والحفاظ عليه.

كما وجه المحافظ بضرورة وضع خطة لتوصيل مياه الشرب إلى الدير من خلال محطات المياه، على أن يجري مد خط المياه بآليات تحافظ على التراث والمكانة التاريخية للدير. وأشار إلى أنه تم تطوير طريق وادي فيران وتزويده بكافة الخدمات، والتي تتضمن محطات وقود، ونقاط إسعاف، وشبكة اتصالات، بهدف دعم السياحة الوافدة إلى الدير والمقومات السياحية المتعددة في المنطقة.

من جانبهن، أعربت راهبات الدير عن خالص شكرهن وتقديرهن لمحافظ جنوب سيناء، مثنيات على اهتمام الدولة المتزايد بالمواقع الدينية التاريخية وحرصها على تعزيز أواصر المحبة والتواصل.

جنوب سيناء خالد مبارك دير السبع بنات منطقة وادي فيران مدينة أبورديس

