محافظ بورسعيد يوجه مديري المدارس بمتابعة أسباب غياب الطلاب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، مديرية عدد من المدارس نطاق حي الضواحي، بإلزام الطلاب بالتواجد بالمدرسة مع المتابعة المستمرة مع ولي الأمر لمعرفة أسباب الغياب.

وتابع المحافظ، خلال جولته على العدد من المدارس، الفصول الدراسية وسير العمل داخلها، وراجع كشوفات الحضور والغياب للطلاب والمعلمين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض معدل الغياب داخل الفصول .

كما التقى عدد من الطلاب داخل المدارس، وسألهم عن الدروس الخصوصية، موجهًا لهم رسالة بضرورة الاعتماد على معلم الفصل وطلب المعلومة منه بدلاً من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، بما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور.