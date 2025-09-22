قنصل الصين بالإسكندرية: العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي

أكد قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية "يانغ يي" أن العلاقات بين الصين ومصر بلغت أعلى مستوياتها، مدفوعةً بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تأسست عام 2014، والتواصل الوثيق بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أسفر عن توافقات واسعة ترسم خارطة طريق واضحة لتطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال القنصلية العامة الصينية بالإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، بالعيد الوطني رقم 76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وممثلي المجتمع المدني المصري.

وأشار القنصل إلى أن القيادة الاستراتيجية لزعيمي البلدين دفعت العلاقات الثنائية نحو تطور نوعي بارز، تجلى في تبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال أقل من شهرين، حيث زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ القاهرة في يوليو، فيما شارك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في قمة تيانجين بالصين في أغسطس، والتقى خلالها بالرئيس الصيني، في خطوة تعكس الطابع الاستراتيجي والمستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين.

كما شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء والمبعوث الخاص للرئيس المصري، في احتفالات الصين الرسمية لإحياء الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، مؤكدًا أن مصر كانت طرفًا فاعلًا في صياغة النظام الدولي بعد الحرب، من خلال توقيع إعلان القاهرة التاريخي، إلى جانب إعلان بوتسدام، الذي أكد سيادة الصين على تايوان.

وفي السياق الاقتصادي، أشار القنصل إلى أن العلاقات الثنائية لا تقتصر على الثقة السياسية المتبادلة، بل تتجلى في التعاون العملي والمثمر، حيث تم إطلاق رحلات جوية مباشرة بين بكين والقاهرة في يوليو، بما يعزز حركة الأشخاص والتبادل التجاري.

كما شهد مجمع التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني–المصري في منطقة قناة السويس توسعة جديدة ليبلغ إجمالي مساحة التطوير أكثر من 10 كيلومترات مربعة، ما يجعله نموذجًا يحتذى به في التعاون الصناعي المستدام بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات الصينية–المصرية أصبحت نموذجًا رائدًا للتضامن والمنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية والإفريقية والإسلامية، مشيرًا إلى أن البلدين يعملان على مواءمة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية مع جهود بناء "الجمهورية الجديدة" ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفي الجانب الثقافي، أكد القنصل أن الصين تعمّق علاقاتها المعرفية والإنسانية مع الإسكندرية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للآثار المصرية لإنشاء مركز صيني–مصري للآثار البحرية والتراث الثقافي تحت الماء، بهدف إظهار المزيد من التراث البحري المغمور، وسرد قصص متميزة عن التبادل الحضاري، وتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

واختتم القنصل كلمته بالتأكيد على أن الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، التي تحل العام المقبل، ستكون مناسبة لتعزيز أبعاد الشراكة الاستراتيجية من حيث العمق والاتساع، والعمل سويًا على بناء مجتمع المستقبل المشترك بين البلدين، بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد.

وشهد الحفل حضور اللواء بحري عصام الدين بدوي الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، واللواء وو تشيان الملحق العسكري الصيني، إلى جانب عدد من القناصل ورؤساء الجاليات من بينهم قناصل روسيا، فلسطين، إيطاليا، والضيوف الرسميين.