بقرص غلة.. تفاصيل محاولة انتحار طالبة ثانوي داخل مدرسة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت إحدى المدارس الثانوية بمركز بني سويف، اليوم الإثنين، محاولة انتحار طالبة عقب تناولها قرص حفظ الغلال المعروف بـ"القرص السام"، داخل أسوار المدرسة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بإصابة طالبة بحالة إعياء شديد، وادعاء زميلاتها إقدامها على محاولة الانتحار. وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابة إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتؤكد الدولة حرصها على تقديم الدعم النفسي عبر عدة جهات وخطوط ساخنة، أبرزها: الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان (08008880700 – 0220816831)، والخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية (20818102)، لمساعدة من يواجهون مشاكل نفسية أو لديهم أفكار انتحارية.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مؤكدة أن المنتحر ليس بكافر، داعية إلى التعامل مع هذه الحالات باعتبارها مرضًا نفسيًا يحتاج إلى علاج متخصص، لا إلى تبرير أو تعاطف مع الفعل ذاته.