37 مدرسة جديدة تدخل الخدمة التعليمية بالبحيرة هذا العام (صور)

كتب : أحمد نصرة

03:26 م 22/09/2025
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (9)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (6)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (5)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (7)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (3)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (2)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (4)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (18)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (17)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (16)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (15)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (13)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (12)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (11)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (10)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (1)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (19)
    الخدمة التعليمية بالبحيرة (8)

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت دخول 37 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية هذا العام، تضم 585 فصلًا دراسيًا، إلى جانب الانتهاء من صيانة 89 مدرسة، واستكمال أعمال الصيانة في 198 مدرسة أخرى، مؤكدة أن جميع مشروعات الأبنية التعليمية نُفذت خلال عام واحد فقط.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم الإثنين، بمدرستي الشهيد عبد المعبود مشهور الإعدادية، والشهيد حسني شحاتة الابتدائية بقرية صفط خالد بمركز إيتاي البارود، عقب افتتاحهما بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة.

وتابعت المحافظ انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد حسني شحاتة الابتدائية التي تضم 860 طالبًا موزعين على 15 فصلًا، واطمأنت على انتظام الحصص الدراسية وتوزيع الكتب على الطلاب.

وتفقدت المحافظ مدرسة الشهيد عبد المعبود مشهور الإعدادية التي تضم 25 فصلًا، حيث تابعت المعامل وقوائم الطلاب، وشددت على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

وتفاعلت المحافظ مع الطلاب داخل الفصول وطرحت أسئلة للتأكد من استيعابهم للشرح، مشيرة إلى أن مدرسة الشهيد عبد المعبود مشهور الإعدادية شهدت أعمال توسعة وصيانة بتكلفة 10 ملايين و467 ألف جنيه، بينما شهدت مدرسة الشهيد حسني شحاتة الابتدائية أعمال إحلال جزئي وصيانة بتكلفة 21 مليونًا و386 ألف جنيه، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس حجم التطوير في البنية التعليمية بالمحافظة.

رافقها في الجولة كل يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد عبد الكريم، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة.

الخدمة التعليمية بالبحيرة 37 مدرسة جديدة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

