بعثة ثقافية تبدأ توثيق التراث غير المادي بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بعثة ميدانية إلى محافظة جنوب سيناء، برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف توثيق وجمع عناصر وموتيفات التراث الثقافي غير المادي بالمحافظة، في إطار برامج وزارة الثقافة لحصر التراث الشعبي في مختلف أنحاء مصر.

وترأست البعثة الدكتورة الشيماء الصعيدي، مدير عام إدارة أطلس المأثورات الشعبية، بمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين، حيث عقدت لقاءً تنسيقيًا مع عدد من القيادات المجتمعية بجنوب سيناء، بحضور رائدة العمل المجتمعي فاطمة أبو زيد.

ونظمت البعثة لقاءً موسعًا بقرية الوادي، إحدى أقدم قرى مدينة طور سيناء وأبرز الحاضنات للتراث، وذلك في مقعد الشيخ سليمان، بضيافة قبيلة أولاد سعيد، وبحضور عدد من شيوخ القبائل، بينهم الشيخ صلاح سالم شيخ مشايخ القبيلة.

وأكدت منيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة الدكتور شعيب خلف.

وأشارت منيرة فتحي إلى أن جولات البعثة ستتواصل حتى نهاية سبتمبر الجاري، وتشمل زيارة قرية الجبيل، وادي فيران، عيون موسى، حمام موسى، وجبل سانت كاترين، لتسجيل عناصر التراث غير المادي في تلك المناطق، إلى جانب المعتقدات المرتبطة بالأولياء والقديسين في جنوب سيناء.