رئيس الرعاية يتفقد جاهزية مستشفيات المنيا للتأمين الصحي الشامل (صور)

المنيا - جمال محمد:

واصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولاته الميدانية بمحافظة المنيا لليوم الثالث على التوالي، عقب إعلان مجلس الوزراء اختيار المحافظة كأولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت الجولات عددًا من اللقاءات والزيارات للمنشآت الصحية والمواقع الاستراتيجية بالمحافظة، فيما واصلت فرق هيئة الرعاية الصحية عمليات المسح الميداني لكافة مراكز وقرى المنيا.

وخلال الجولة، التقى الدكتور أحمد السبكي بالأستاذ الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وزار المستشفى الثلاثي الجامعي، مؤكدًا أن مستشفيات الجامعة تمثل قوة استراتيجية هائلة لإنجاح المنظومة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرعاية الصحية تسعى لتطبيق نموذج متكامل للتحول للنظام الصحي الجديد في المنيا، من خلال شبكة طبية موحدة وأنظمة إلكترونية مترابطة تدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى نقل خبرات الهيئة المتراكمة في إدارة دورة الإيرادات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الصحية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة المنيا أن الجامعة ستكون شريكًا فاعلًا في انضمام مستشفياتها وكوادرها الأكاديمية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تضمن علاجًا بجودة وعدالة وكرامة لكل المواطنين.

كما تفقد السبكي عددًا من المستشفيات، شملت: مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى العدوة المركزي، حيث تابع أقسام الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، غرف العمليات، الرعايات المركزة، الحضانات، والخدمات التشخيصية.

كذلك تابع الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية بمستشفيات مغاغة وبني مزار ومطاي المركزي، موجّهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتشغيل العيادات الخارجية بمستشفى مغاغة بنهاية أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس الهيئة أن المستشفيات الثلاثة تُعد صروحًا طبية كبرى بتكلفة تتجاوز 6 مليارات جنيه، بطاقة استيعابية 318 سريرًا بمستشفى مغاغة، 144 سريرًا بمستشفى بني مزار، و135 سريرًا بمستشفى مطاي.

كما شملت الجولة تفقد مستشفى المنيا العام ومستشفى صدر المنيا، مشددًا على أهمية تنفيذ برامج تدريب ومعايشة بين مستشفيات المحافظة ومحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بما يعزز تبادل الخبرات ويضمن سرعة الإنجاز.

والتقى السبكي باللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لمتابعة نتائج الزيارات الميدانية والاتفاق على خطة العمل للمرحلة المقبلة، حيث أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس هيئة الرعاية الصحية تقديرًا لجهود الهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر.

ورافق الدكتور أحمد السبكي في الجولة كل من: الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي، وعدد من قيادات الهيئة.