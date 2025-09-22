"طلاب من أجل مصر" ترحب بدفعة طب الجديدة بجامعة بورسعيد الأهلية (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبلت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، اليوم الإثنين، الطلاب الجدد المنضمين إلى كلية الطب، وذلك لدعمهم وتعريفهم بنظام الدراسة منذ اليوم الأول.



واتى ذلك تحت رعاية كل من: الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة رشا عناني، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

ونُظم يوم تعريفي لطلاب الفرقة الأولى، بحضور مديري البرامج وأعضاء الجهازين الأكاديمي والإداري، وسط أجواء من الترحيب والحماس لبداية مرحلة جديدة في حياة الطلاب.

وتضمن اليوم فقرة للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب، إلى جانب شهادات لطلاب الدفعات السابقة عن تجاربهم في السنة الأولى وكيف تمكنوا من تخطي التحديات بالصبر وتنظيم الوقت والدعم المتبادل.

واختُتم اليوم بأنشطة طلابية لتعزيز التعارف بين الزملاء، مما أضفى أجواءً من الألفة وروح الفريق. وأعرب الطلاب الجدد عن سعادتهم بانتمائهم إلى مجتمع مترابط يحيطهم بالدعم الأكاديمي والإداري والطلابي، مؤكدين أنهم يقفون على أعتاب بداية مهمة ستصنع مستقبلهم كأطباء.