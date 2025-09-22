ضبط 6000 علبة جبنة منتهية الصلاحية في مخزن غير مرخص بالأقصر (صور)

فيديو مروّع.. سيارة تدهس طفلًا في أول أيام الدراسة بالمنوفية

الأقصر - محمد محروس:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة رقابية مكبرة في منطقة البياضية، أسفرت عن ضبط 6000 علبة جبنة منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص، قبل طرحها في الأسواق للمواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضبط المخالفات التموينية بمختلف صورها، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

قاد الحملة المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل مديرية التموين بالأقصر، بمشاركة جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، والطيب فهمي، مدير إدارة تموين البياضية، وأحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، وعدد من مفتشي المديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص يديره أحد التجار، عُثر بداخله على طن ونصف من الجبنة منتهية الصلاحية، بإجمالي 6000 علبة بوزن 250 جرامًا لكل علبة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمخالفات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.