محافظ المنوفية يتفقد "أهلاً مدارس" وعمارة الإسكان الاقتصادي بتلا (صور)

كتب : مصراوي

01:18 م 22/09/2025
  • عرض 5 صورة
    جولة ميدانية موسعة بمعرض أهلاً مدارس (1)
    جولة ميدانية موسعة بمعرض أهلاً مدارس (5)
    جولة ميدانية موسعة بمعرض أهلاً مدارس (3)
    جولة ميدانية موسعة بمعرض أهلاً مدارس (2)

المنوفية - أحمد الباهي:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، في جولة ميدانية موسعة معرض "أهلاً مدارس" بمركز ومدينة تلا، في إطار حرصه على دعم إقامة المعارض لتوفير المستلزمات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس ماهر عبد المحسن، وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، والأستاذ وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

واطلع المحافظ على أجنحة المعرض التي تضمنت الحقائب والملابس والأحذية والأدوات المدرسية، موجّهًا بتوفير كافة المستلزمات المدرسية والتوسع في إنشاء المزيد من المعارض لتغطية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، مع التأكيد على الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة وضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية الاحتياجات.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بعمارة الإسكان الاقتصادي بجوار دار المسنين بمدينة تلا، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه، على مساحة 240 مترًا مربعًا، وتشمل 20 وحدة سكنية، مع تخصيص الدور الأرضي لستة محلات، وخمسة أدوار علوية تضم أربع وحدات سكنية بكل دور.

ووجّه المحافظ بضرورة تسريع معدلات الأداء والإنجاز والعمل على البدء بإجراءات طرح المحلات لتعظيم موارد المحافظة وتقديم خدمات أفضل للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات مبتكرة بعيدًا عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية معرض أهلاً مدارس مدينة تلا

