الشرقية تحذر من مرض البروسيلا: طرق الوقاية تبدأ بكوب لبن نظيف

12:23 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
    ندوة إرشادية تحت عنوان صحتك في كوب لبن نظيف (1)
    ندوة إرشادية تحت عنوان صحتك في كوب لبن نظيف (2)
الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ندوة إرشادية تحت عنوان "صحتك في كوب لبن نظيف"، للتوعية بخطورة مرض البروسيلا وطرق الوقاية منه.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والبيئي بين المواطنين.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت خطورة مرض البروسيلا، كونه مرضًا بكتيريًا ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، حيث قد تظهر أعراضه على المريض في صورة حرارة مرتفعة، تعب مزمن، تعرق ليلي، والتهابات وآلام روماتيزمية خاصة أسفل الظهر والركبتين، مع إمكانية حدوث مضاعفات خطيرة.

كما استعرضت الندوة سبل الوقاية من المرض، وفي مقدمتها غلي الحليب جيدًا قبل تناوله، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وارتداء القفازات أثناء التعامل مع الحيوانات، وتنظيف أماكن الإجهاض للحيوانات، إضافة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في أماكن الذبح أو الولادة.

وأكد المحافظ على استمرار التعاون بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لتنظيم ندوات مماثلة، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الثروة الحيوانية في المحافظة.

مرض البروسيلا محافظة الشرقية حازم الأشموني محافظ الشرقية وزارة الزراعة
